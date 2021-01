Sofia Goggia ha vinto la libera di Crans Montana di Coppa del Mondo, precedendo la ceca Ledecka e l’americana Johnson. Per l'azzurra è il terzo successo stagionale. Bene anche le altre italiane: Federica Brignone ha chiuso nona, Nadia Delago decima.

«Non mi aspettavo di vincere. Ero contenta di essere arrivata in fondo con la luce verde ma non credevo sarebbe bastato. C'era tantissimo vento, condizioni incredibili» ha detto Sofia Goggia dopo la vittoria. «Ora sono contenta ma già concentrata per domani - ha aggiunto l'azzurra -. Sarà un'altra gara e nonostante la vittoria prendo la discesa di oggi come una terza prova di quella di domenica. La lunga attesa di oggi? Io non patisco queste situazioni, cerco di riempire quegli spazi per avere più concentrazione per la gara».

Nella discesa libera sulla Streif di Kitzbühel, un altro sorriso per lo sci italiano: Dominik Paris conquista il primo podio stagionale (l'ultimo il 18 gennaio 2020 a Wengen) e chiude terzo, a 56 centesimi dallo svizzero Beut Feuz. Secondo l'austriaco Matthias Mayer. Quarto il francese Clarey (+0.89), quinto il tedesco Sander (+0.95).

Male Christof Innerhofer, a 3.04 da Feuz. Lo svizzero ha così conquistato la terza vittoria stagionale in discesa libera, dopo i successi di Beaver Creek e Wengen.

