Disco verde. Si (ri)accendono i motori della serie A2. Subito trasferte impegnative per capitan Biagio Borrelli e soci, così come per Ciro Alvino e compagni. Per entrambe le compagini partenopee impegnate nel girone Sud, sabato 5 febbraio si riparte con Latina-Canottieri Napoli (sfida con l’ex Fabio Baraldi ad Anzio) e Civitavecchia-Aktis Acquachiara (ore 15).

L’avvio del campionato di B (il cui inizio era fissato per il 15 gennaio) è stato posticipato dalla Fin a sabato 12 febbraio. Non muta il format stabilito: formula e calendario restano invariati, cambiano invece i playoff. La Federnuoto ha deciso di procrastinare la data di inizio del campionato cadetto di una settimana e di ridurre la fase finale tornando alla vecchia formula, che coinvolgeva solamente le prime due classificate di ciascun girone (gara 1 sabato 25 giugno; gara 2 mercoledì 29 giugno; eventuale gara 3 sabato 2 luglio). Analoghe date per i playout, che vedranno impegnate in vasca le ottave e none classificate di ciascun raggruppamento. Si prova a ripristinare un'attività sempre più in linea con le stagioni pre-pandemia (almeno in teoria e nelle migliori intenzioni della vigilia).

Sarà battaglia clorata nel girone 3, dove sono state inserite la Cesport (fiocco rosa per la nascita di Marta Femiano, figlia di capitan Alessandro e Germana Esposito), il San Mauro di Christian Andrè, l’Ischia Marine Club allenata da Paolo Iacovelli, la Rari Nantes Arechi, il Circolo Nautico Salerno, il Basilicata Nuoto 2000, guidato da Vittorio Bruschini, Waterpolo Bari, Club Aquatico Pescara, Pescara Nuoto e Pallanuoto, Aquademia.

Inserite nel girone 4 Rari Nantes Napoli e il Nuoto 2000 del mancino Luigi Di Costanzo.

Salvo ulteriori variazioni, la serie A1 riprende il 19 febbraio, complice lo slittamento dei Mondiali di Fukuoka dal 14 al 30 luglio 2023.