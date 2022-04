«Quando qualcosa si guasta, il motore non può funzionare. È un po' preoccupante, posso solo supporre che sia a causa della malattia che mi ha colpito qualche settimana fa». Le parole di Djokovic stanno facendo discutere nel mondo del tennis. Il serbo ha fallito la prima occasione di titolo in questa stagione. A Belgrado, in casa, Djokovic è stato battuto in finale dal russo Andrey Rublev in tre set, con l'ultimo chiuso a zero (6-2, 6-7(4), 6-0 il punteggio finale contro il numero 8 della classifica). Dopo essere stato costretto a saltare diversi tornei per il "no" al vaccino anti Covid, Djokovic è alle prese con il lavoro per tornare al più presto in forma. Per il campione serbo ancora nessun trofeo anche a causa della partecipazione ridotta ai tornei per il no al vaccino anti covid.