La sfida tra Goat è lanciata: Novak Djokovic mette nel mirino i record di Roger Federer. «Penso di avere ancora cose da fare in questo sport. Credo di poter vincere il maggior numero di Slam e battere il record per il maggior numero di settimane al n. 1». Non è sazio di vittorie Nole, ansioso di riprendere a giocare dopo lo stop ai tornei internazionali dovuta all'emergenza coronavirus. Il serbo n.1 del mondo, con 17 prove dello Slam in bacheca, vuole superare il fuoriclasse di Basilea, attualmente a quota 20. Lo svizzero detiene anche il primato di settimane in vetta al ranking Atp, 310 contro le 282 di Djokovic



«Questi sono sicuramente i miei obiettivi chiari. Ma allo stesso tempo, non sono l'unica cosa che mi motiva. Ciò che mi alimenta ogni giorno è qualcosa di più legato alla mia crescita personale», conclude il campione serbo durante una intervista al programma tv statunitense “In Depth with Graham Bensinger”. Ultimo aggiornamento: 12:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA