Novak Djokovic ha vinto la sua battaglia. Niente racchetta né palline, stavolta il suo successo arriva in un'aula di tribunale di Melbourne, dove il giudice Kelly in appello ha definito «una decisione irragionevole» quella di togliere il visto al tennista serbo e di farlo tornare in Europa come inizialmente previsto per il caso-vaccino dopo il suo sbarco. Potrà quindi restare in Australia e allenarsi e disputare gli Australian Open: cercherà il decimo successo in carriera.

Il giudice ha quindi ordinato al governo di liberarlo dalla detenzione e di ripristinare il visto che era stato annullato perché il numero uno del tennis mondiale è arrivato in Australia senza essere vaccinato ma con un'esenzione medica (prevista dal regolamento degli Australian Open). Una mossa che aveva fatto storcere il naso, per usare un eufemismo, all'intero mondo del tennis e dello sport, provocando reazioni anche politiche. Come quella di fermarlo proprio una volta atterrato in Australia e di isolarlo, togliendogli il visto. I suoi avvocati però hanno fatto ricorso contro la decisione e hanno vinto la causa. La sentenza arriva cinque giorni dopo che Novak era stato trattenuto in aeroporto all'arrivo su un volo da Dubai ma non garantisce ancora la certezza che Djokovic possa partecipare allo Slam: il governo infatti ha annunciato che potrebbe decidere di annullare il suo visto una seconda volta, anche dopo la decisione del tribunale, secondo una legge australiana sull'immigrazione. E quindi espellerlo e bandirlo per tre anni dall'Australia.

Djokovic, ecco perché è stato esentato dal vaccino contro il Covid: «Ha contratto il virus a dicembre»

La sentenza del caso Djokovic

Nella sentenza il giudice Kelly ha letto il verbale che dispone l’annullamento della decisione dell’ufficiale dell Australian Border Force che aveva cancellato il visto di Djokovic, disponendone il suo rilascio entro 30 minuti. Il giudice ha disposto che al numero 1 al mondo venga riconsegnato immediatamente il passaporto e gli effetti personali. «Se Djokovic avesse avuto più tempo per consultare i suoi legali, avrebbe risposto in maniera più chiara al Border Force», si legge nelle motivazioni. Djokovic aveva dichiarato alle autorità di frontiera all'ingresso in Australia di non essere vaccinato e di avere avuto il Covid due volte, nel giugno 2020 e lo scorso 16 dicembre, negativizzandosi poi il 22 dicembre.

Djokovic ha vinto la sua battaglia: può restare a Melbourne e giocare gli Australian Open https://t.co/Nc5EqIdBFP — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) January 10, 2022

Cosa può succedere ora?

Il governo australiano potrebbe ribaltare ancora una volta la decisione del giudice, togliendo di nuovo il passaporto al campione serbo: «Non vi è alcun suggerimento che abbia avuto una malattia grave acuta a dicembre, quando è risultato positivo», si legge nella memoria scritta presentata dal ministro dell'interno Karen Andrews che ha sottolineato come, qualora il giudice si pronunciasse a favore di Novak (circostanza che poi effettivamente si è verificata), il governo potrebbe annullare il suo visto una seconda volta.

Il caso vaccino

Ma cosa è successo? Djokovic è arrivato in Australia con un visto e un'esenzione vaccinale per partecipare al torneo, che inizia il 17 gennaio, ma i funzionari di frontiera hanno annullato il visto con il supporto del primo ministro Scott Morrison. Il suo è diventato un caso mondiale: più volte Djokovic ha chiesto privacy sulla sua scelta di vaccinarsi o meno, facendo intendere però la sua contrarietà. E fino all'ultima settimana non aveva mai rivelato se fosse vaccinato o meno. Poi l'esenzione ha chiarito ogni aspetto. Sabato i suoi avvocati hanno spiegato che il serbo era risultato positivo al coronavirus a metà dicembre e che gli era stata concessa un'esenzione dalla vaccinazione dai funzionari degli Australian Open per questi motivi.