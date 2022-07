Djokovic-Sinner, la sfida a Wimbledon che vale la semifinale. Dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz, Jannik si troverà di fronte il rivale più difficile in assoluto. Il serbo ha vinto le ultime tre edizioni dello slam londinese e non perde, sul campo, dal terzo turno del 2016 contro Sam Querrey, dato che nel 2017 solo un infortunio lo costrinse al ritiro. Per questo gli esperti Sisal lo vedono vincente a bassa quota, 1,12. Il successo dell'azzurro con l'accesso alla semifinale, si gioca a 6,00. Nonostante Djokovic parta nettamente avanti nei confronti dell'azzurro, potrebbe uscir fuori un match lungo e tiratissimo: un 3-2 a favore del Djoker è offerto a 6,25 mentre lo stesso risultato esatto ma per il tennista azzurro pagherebbe 15 volte la posta.

Sinner-Alcaraz, a Wimbledon la meglio gioventù: agli ottavi l'antipasto di una rivalità destinata ad esplodere

Djokovic-Dinner, la diretta

Primo set

5-4 - Djokovic costretto a salvare una palla-break, poi conquista il game ai vantaggi

4-4 - Sinner tiene il servizio a 15, parziale di 11 punti a 2 per l'azzurro

4-3 - Sinner recupera il break in un game disastroso per il serbo che conquista un solo 15 e chiude con un doppio fallo

4-2 - Sinner salva una palla-break e conquista il secondo game con un ace

4-1 - Djokovic tiene il servizio a 30 con l'italiano che fallisce l'occasione di andare alla palla break sul 30-30 spedendo un rovescio lungo

3-1 - Il serbo aggressivo, ma Sinner tiene bene il servizio e rompe il ghiaccio

3-0 - Dopo aver ceduto un 15 il serbo consolida il vantaggio

2-0 - Al terzo tentativo Djokovic sfonda e piazza il break alla prima chance sul 30-40.

1-0 - Il serbo al servizio vince il primo game

Ore. 14. 38 - Dopo qualche minuto di riscaldamento comincia la sfida

Ore. 14. 36 - ​Nel Royal Box anche Kate Middledton e il principe William

Ore 14.30 - Giocatori in campo, a Londra cielo nuvoloso con qualche schiarita: al momento si gioca con il tetto aperto

Dove vederla

La partita tra Djokovic e Sinner è in programma alle 14:30 (primo match) e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Sarà possibile guardare l'incontro anche in diretta streaming su Now e su SkyGo.