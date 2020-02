Ultimo aggiornamento: 14:06

Un campione che non si sottrae mai ai suon fan. Nemmeno per un doppio improvvisato in strada. Così, il numero uno del tennis mondiale, è stato filmato a Belgrado mentre di sera, sotto la luce dei lampioni, improvvisa un doppio per strada con tre giovani connazionali. “Regista” del video è stata una donna che si è accorta della presenza in strada del fuoriclasse serbo e ha subito impugnato lo smartphone per filmare il match. Poi postato e condiviso dai canali ufficiali dell'e diventato virale nel giro di pochissimi minuti.