Domani sarà presentato l'annuario dello sport campano 2022

Lo Sport guida la rinascita italiana ormai da mesi. La Campania è tra le regioni che sta offrendo un contributo eccellente, costruito su magnifici risultati, come le cinque medaglie di bronzo conquistate dai nostri atleti ai Giochi Olimpici di Tokyo, e sull’organizzazione di grandi appuntamenti internazionali e nazionali. Eccellenze che ci rendono orgogliosi e che sono cresciute e si sono fortificate vivendo i magici momenti dell’Universiade di Napoli 2019, l’evento spartiacque dello sport in Campania.

L’Annuario dello sport campano 2022, edito da LeVarie per il Coni Campania e curato dai giornalisti Marco Lobasso, Marco Caiazzo e Carlo Zazzera, ripercorre la magica stagione di vittorie appena conclusa, bellissima nonostante il drammatico periodo legato alla pandemia da Covid-19, che non ha certo risparmiato l’Italia. Offre uno sguardo attento non solo ai protagonisti e agli eventi più prestigiosi, ma anche e soprattutto all’immensa famiglia dei dirigenti dei Comitati campani di Federazioni Sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione, Associazioni Benemerite che lavorano con passione e senza sosta al fianco del Coni della Campania per regalarci un futuro sportivo migliore. Il volume è impreziosito dall’introduzione del presidente del Coni Campania Sergio Roncelli.

Si svolgerà al Teatro Salesiano di Napoli (via Morghen, 58) alle ore 16. Edito da LeVarie per il Coni Campania, il volume racconta i trionfi di atleti e società campane dell’anno appena trascorso e riporta tutte le notizie e gli aggiornamenti dei comitati regionali di Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione e Associazioni Benemerite.

Il racconto che passa dai tantissimi trionfi di atleti e società in Italia e nel mondo allo sguardo sul futuro, con gli eventi in programma nel 2022 e un approfondimento speciale su Monte di Procida Comune europeo dello sport 2023. Il tutto arricchito da tante immagini tra cui quella di Irma Testa scattata da Ciro Fusco dell’Ansa, inviato speciale ai Giochi olimpici di Tokyo 2021, in copertina insieme a quelle degli altri medagliati delle Olimpiadi Luca Curatoli, Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo e Giuseppe Vicino. E poi le tante iniziative del Coni Campania, dal progetto Educamp ai Centri Coni, alle firme dei protocolli che hanno permesso di dare in gestione gli impianti riqualificati grazie all’Universiade del 2019 insieme alla Regione Campania e all’Arus, l’Agenzia Regionale Universiade per lo Sport.