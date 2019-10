Tennis Vomero a caccia della prima vittoria in serie A1. Il club del presidente Carlo Grasso gioca la terza giornata del massimo campionato di tennis in Italia ancora in casa, contro i pugliesi del Maglie (domani dalle ore 10, ingresso gratuito). Una sfida da vincere e per l’occasione il diesse Marino Carelli e capitan Remigio Burzio schiereranno come numero 1 del team il romeno Marius Copil, top 100 mondiale. E’ un’altra carta importante che il club si gioca dopo gli esordi nelle due precedenti giornate di altri top 100 come lo spagnolo Gimeno Traver e come l’azzurro di Coppa Davis Thomas Fabbiano, che questa volta non sarà in campo, ma prenota un posto da numero uno nella quarta giornata (ancora in casa, il primo novembre contro il Messina). L’organico dei napoletani sarà completato da Gianluca Di Nicola, Giammarco Cacace, Giuseppe Caparco, Mariano Esposito, Stefano Modugno, Giuseppe Pazzi e capitan Remigio Burzio. Solo domani verrà resa la formazione ufficiale che scenderà in campo contro i pugliesi, con Copil che comunque partirà come numero 1 del Vomero. Nel Maglie, invece, il numero 1 secondo classifiche Atp è il bielorussso Gerasimov, poi Crepaldi, Porataluri, Garzelli tra gli italiani più quotati. Oggi ultimo allenamento del Vomero sui campi di via Rossini, domani il via dalle 10. © RIPRODUZIONE RISERVATA