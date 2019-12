Sono più di 800 gli atleti attesi domenica a Poggiomarino per la tredicesima edizione della “Strapoggiomarinese”, la gara podistica organizzata dall’associazione Joy of running che rappresenta da anni un punto di riferimento per gli eventi sportivi della zona vesuviana. L’appuntamento è per le 9: i podisti percorreranno 10 chilometri e attraverseranno buona parte del territorio di Poggiomarino che, per l’occasione, osserverà un particolare piano viario. Alle 11 la premiazione: previsti trofei e riconoscimenti per la metà dei partecipanti. “La nostra vuole essere innanzitutto una festa di sport e aggregazione. Ogni anno riusciamo a coinvolgere centinaia di persone e questo ci rende davvero soddisfatti”, dice il presidente della Joy of Running Saverio Lettieri, organizzatore della gara insieme a Gennaro Tagliafierro, Mario Sperindeo e altri. © RIPRODUZIONE RISERVATA