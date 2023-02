Stabiaequa Half Marathon, domenica torna la gara podistica

Conto alla rovescia per la decima edizione della Stabiaequa Half Marathon, 21 km di grandi emozioni. Sport, amicizia, bellezze paesaggistiche, cultura ed eccellenze gastronomiche. L’occasione giusta per trascorrere un piacevole soggiorno in penisola sorrentina con la possibilità di coinvolgere anche la famiglia in una goliardica Stabia Run (11,500 km).

La decima edizione della Stabiaequa Half Marathon organizzata dall’A.S.D. Stabiaequa Half Marathon, sotto l’egida della Uisp (Unione Nazionale Sport per Tutti), avrà luogo domenica 5 febbraio 2023, con partenza e arrivo da Piazza Amendola di Castellammare di Stabia (nei pressi delle Antiche Terme di Stabia). La partenza è prevista alle ore 08:30. La durata massima della competizione è di 3 ore. Andrea Fontanella, patron della gara podistica, si esprime così: «Siamo estremamente felici di realizzare la decima edizione della Stabiaequa Half Marathon, è un’edizione organizzata con uno sforzo immane e mi preme di ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione della corsa. Ogni elemento, dalle istituzioni alle forze dell’ordine, dai volontari alla Protezione Civile, dai media a coloro che ci sostengono fattivamente, ognuno sta donando il suo prezioso valore e siamo grati. Sarà una mattinata di festa e di sport per Castellammare di Stabia e Vico Equense».

«Una gara da correre prima con il cuore e poi con le gambe.Un preludio alla Festa di San Valentino. Come recita il nostro solgan, saranno “21.097 Km di Emozioni Pure». Evviva lo Sport, buona corsa a tutti!” – ha detto Nicola D’Auria dell’organizzazione della Stabiaequa Half Marathon. Gli atleti partecipanti partendo da Piazza Amendola, attraverseranno il centro di Castellammare di Stabia. Percorrendo il Corso Vittorio Emanuele e la Via De Gasperi giungeranno all’interno del porto turistico Marina di Stabia dove troveranno il primo giro di boa. Risalendo il litorale stabiese (Lungomare Garibaldi) giungeranno lungo la costa della penisola sorrentina fino a Vico Equense, dove troveranno il secondo giro di boa che li ricondurrà a Piazza Amendola presso le Antiche Terme di Stabia. Percorso quasi completamente vista mare con un unico breve dislivello posto nel centro cittadino di Vico Equense. Nella stessa giornata è inserita la Stabia Run, gara non competitiva sulla distanza di 11,500 km aperta a tutti. Speaker della gara sarà Martina Amodio al traguardo, con Francesco Cervino alla postazione di Vico Equense. Centinaia gli iscritti fino a questo momento. Professionisti ed appassionati provenienti da diverse regioni d’Italia, ma anche bambini e familiari desiderosi di partecipare ad una spensierata esperienza come quella offerta dalla Stabia Run. Ulteriori informazioni sono reperibili su www.stabiaequahalfmarathon.it. La Stabiaequa Half Marathon ha il patrocinio morale della UISP Napoli, del Comune di Castellammare di Stabia, del Comune di Vico Equense, dell’Ente Parco dei Monti Lattari, della Fondazione dei Monti Lattari, convenzionata con ASPAL (Associazione Presidenti Atletica Leggera) e con ASTAR (Associazione Stabiese Attività Ricettive), partner tecnico Diadora, Elitesport, Media Partner Magazine Pragma, Podismo in Campania, si ringrazia per il contributo Yoga, Express Service, Pastificio Gerardo Di Nola, CR Costruzioni.