Doping, la Russia è stata esclusa per quattro anni da tutte le competizioni internazionali. Significa che la bandiera e l'inno della Russia non saranno ammessi in occasione di eventi come le Olimpiadi di Tokyo 2020, i Mondiali di calcio del 2022 in Qatar e i Giochi Invernali di Pechino 2022. Gli atleti che potranno dimostrare di non essere coinvolti nello scandalo del doping potranno competere sotto la bandiera neutrale. Il comitato esecutivo di Wada ha preso una decisione unanime in una riunione a Losanna, in Svizzera.

Lo scorso 26 novembre il Comitato di controllo della conformità (Crc) dell'agenzia antidoping mondiale (Wada) aveva chiesto di bandire per quattro anni la Russia dalle principali competizioni sportive accusandola di aver falsificato i dati di laboratorio consegnati agli investigatori. La Russia adesso potrà presentare appello al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (Tas).

