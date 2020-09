Ancora un trionfo per Niccolò Nordera del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che nelle acque di Salerno ha vinto il Campionato Italiano Under 19 Laser Radial 2020 di vela. L’impresa è arrivata nel weekend del compleanno di Nick, che ha festeggiato sabato scorso, in acqua, la maggiore età. Una doppia celebrazione per il Campione del Mondo 2019 della classe Laser 4.7. «Sono contento, non regatavo in una manifestazione extra regionale dallo scorso mondiale ed ero arrivato a Salerno spinto soltanto dalla voglia di trascorrere qualche giorno con gli amici di sempre”, ha detto il velista bianco blu. “Le aspettative non erano alte, ma è andata bene. Queste le considero le acque di casa, mi sono subito sentito a mio agio».

Niccolò lo scorso anno, dopo il successo mondiale, si era trasferito negli Stati Uniti per gli studi. «Infatti ho gareggiato con uno scafo che mi è stato prestato… - confessa sorridendo - L’America? Fino al settembre 2021 resterò sicuramente in Italia, poi valuteremo».

«Siamo felici per Nordera, che ancora una volta si è reso protagonista di una regata di assoluto valore - afferma il presidente del RYCC Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta - Festeggeremo il nostro campione il prossimo martedì 29 settembre insieme ai canottieri brillantemente saliti sul podio agli Europei di Duisburg, nel corso della serata che aprirà la stagione degli eventi 2020/2021 al Circolo».

«Complimenti a Niccolò, la nostra soddisfazione è doppia perché come dirigenza siamo riusciti, nel giro di pochi mesi, a farlo tornare pienamente competitivo in barca, dandogli la possibilità di esprimersi al meglio in questo Campionato», commenta il vicepresidente sportivo del Circolo Savoia, Enrico Milano.

«Sono davvero felice per questo splendido risultato che premia il gran lavoro svolto negli anni da Niccolò assieme al Circolo, agli allenatori che lo hanno preparato e alla squadra con la quale è cresciuto - sottolinea il Direttore del Naviglio del Club, Nello Oliviero - Vincendo il campionato Italiano Laser Radial, Niccolò ha bissato quello nella classe Laser 4.7 ed il Mondiale Laser 4.7 dimostrando una crescita ed una maturità sportiva che lo porterà certamente lontano. Faremo il possibile per aiutarlo a raggiungere obbiettivi sempre maggiori». © RIPRODUZIONE RISERVATA