Attacco e contrattacco. Due maxi tricolori colorano e abbelliscono il PalaVesuvio. Il gioco di luci e We will rock you dei Queen preludio suggestivo alle prime finali dei Campionati Italiani Assoluti di Scherma a squadre, organizzati dall’associazione Milleculure, presieduta da Diego Occhiuzzi. Finiscono sul gradino più alto del podio i Carabinieri, che piazzano una doppietta pesante, superando in entrambe le categorie le Fiamme Oro Roma. Gli atleti dell’Arma si impongono nel fioretto maschile e femminile a Napoli.

Finale intensa e tirata fino al termine quella risolta dal talento cristallino del plurititolato Andrea Cassarà (già oro ad Atene 2004 e Londra 2012), abile a trascinare alla vittoria i suoi compagni, Alessio Di Tommaso, Damiano Rosatelli e Tommaso Martini (nelle foto di Augusto Bizzi). Prevalgono di misura (45-44) su Francesco Ingargiola, Tommaso Marini, Edoardo Luperi e Filippo Macchi. Si decide all’ultima stoccata il duello tra carabinieri e poliziotti a Ponticelli. Si azzerano vantaggi e svantaggi, con un match dall’esito sempre incerto ed interessante. Al terzo posto l'Aeronautica Militare con Andrea Baldini, Alessio Foconi, Lorenzo Nista e Alessandro Paroli. Quarti i campioni uscenti delle Fiamme Gialle.

Si ripropone la stessa sfida di due anni fa, riconfermando l’esito di Palermo 2019. Si laureano nuovamente campionesse d’Italia Arianna Errigo (oro e argento a Londra 2012), Martina Batini, Martina Sinigallia e Claudia Borella in un incontro mai in discussione (45-33). Devono accontentarsi del secondo posto Alice Volpi, Erica Cipressa, Martina Favaretto e Vittoria Ciampalini (Fiamme Oro Roma). Si sono classificate al terzo posto le Fiamme Gialle con Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Olga Calissi e Serena Rossini, mentre è rimasta fuori dal podio la Comense Scherma, unica squadra civile ad avere raggiunto la fase finale.