Parla italiano la quinta tappa del Tour Down Under, con la vittoria di Giacomo Nizzolo della NTT e il secondo posto di Simone Consonni della Cofidis. Terza piazza per l’itlandese Sam Bennet della Deceuninck Quick Step, mentre Daryl Impey (Mitchelton-Schott) ha conquistato la maglia di leader della corsa.

Quella di oggi è stata la prima vittoria della NTT e la prima della stagione per Nizzolo. Successo sfiorato per Consonni, che avrebbe così ottenuto anche lui, la sua prima vittoria con il nuovo team.

La quinta tappa di 149 chilometri da Glenelg a Victor Harbor, ancora una volta è stata caratterizzata da una salita a 20 chilometri dal finale e traguardi intermedi validi per i bonus della classifica.

Quattro corridori sono andati in fuga: Pedersen (Trek-Segafredo), Josef Cerny (Team CCC), Ian Stannard (Team Ineos) e Ide Schelling (Bora-Hansgrohe). I battistrada come spesso accade in queste occasioni, sono stati ripresi e dopo la fatica dei velocisti sulla breve salita di giornata, la corsa si è decisa con una volata. Sprint perfetto per Nizzolo, che grazie al lavoro straordinario dei suoi compagni di squadra, si è trovato nella giusta posizione per andare all’attacco e conquistare la corsa.

Domani con la sesta tappa da McLaren Vale a Willunga di 151,5 chilometri, si concluderà la corsa australiana, che lascerà il posto alla Vuelta a San Juan in Argentina.



ORDINE D'ARRIVO



1 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling Team 3:32:45

2 Simone Consonni (Ita) Cofidis 0:00:00

3 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 0:00:00

4 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick Step 0:00:00

5 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:00:00

6 André Greipel (GER) Israel Start-Up Nation 0:00:00

7 Kristoffer Halvorsen (Nor) EF Pro Cycling 0:00:00

8 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:00:00

9 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 0:00:00

10 Daryl Impey (RSA) Mitchelton - Scott 0:00:00