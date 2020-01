Doppio successo del Posillipo a Salerno

Ultimo aggiornamento: 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il giovanissimo Posillipo a monopolizzare la scena. Salerno a tinte rossoverdi con le vittorie degli under 13, guidati da Davide Truppa, nella prima edizione dei tornei «Pallanuoto d’Artista» e «Luci in città e Stelle in piscina». Simone Vitale centro del mondo clorato con formazioni campane e provenienti da tutta Italia. Un successo nei numeri per le manifestazioni organizzate da Waterpolo in progress e Campolongo Hospital Rari Nantes, in collaborazione con il Comune di Salerno.Doppiamente battuto in finale il San Mauro di Vito Violetti e Simone Iaccarino, 6-5 e 8-3 con uno scatenato Emanuele Miraldi, autore rispettivamente di una doppietta e di un poker nei match conclusivi. «Buona partecipazione, ottima atmosfera. Salerno bellissima nel periodo natalizio. E’ stato un piacere soggiornare nella città patronata da San Matteo. Un ringraziamento doveroso agli organizzatori di entrambi i tornei e agli arbitri Filippo Massimo Gomez e Domenico Rotondano. Stimolante per i ragazzi il doppio arbitraggio. Impressioni decisamente positive. Una festa per genitori e atleti, occasione di crescita per il movimento campano», osserva soddisfatto Davide Truppa.Giornate di sano sport contraddistinte da entusiasmo e passione. Hanno trionfato Umberto Lauro, Leonardo Monarca, Riccardo Maria Scarpati, Ciro Rinaldis, Domenico Cuomo, Emanuele Miraldi, Christian Renzuto Iodice, fratello del campione del mondo Vincenzo, Stefano Fontana, il capitano Simone Corcione, Stefano Scognamiglio, Ruben Radice, Mario Auletta, Luca Izzo, Alessandro Tiberio, il figlio d’arte Italo Postiglione, Raffaele Cuomo, Federico Fittipaldi (nelle foto Filmmaking).Nel torneo under 11 successo della Pallanuoto Salerno, che ha superato in finale i cugini della Rari Nantes soltanto ai tiri di rigore. A fine gara i piccoli pallanuotisti si sono abbracciati e tutti insieme si sono ritrovati in vasca a festeggiare, a dimostrazione che i ragazzini sono molto più avanti degli adulti. Appuntamento al prossimo anno.