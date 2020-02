Wierer super, altro oro mondiale nell'individuale: «Stavo per accontentarmi dell'argento...»

Altra medaglia d'oro per Dorothea Wierer. L'azzurra ai Mondiali di biathlon in corsodi svolgimento ad Anterselva si è aggiudicata la vittoria anche nel concorso individuale bissando il successo colto nella gara a inseguimento. La 29enne altoatesina si è imposta in 43'07"7 precedendo la tedesca Vanessa Hinz di 2"2 e la norvegese Marte Olsbu Roeiseland di 15"8.

«All'ultimo giro è stata durissima, ero testa a testa con la tedesca Hinz e non sapevo quale fosse la situazione, sulla salita era davvero tosta: a un certo punto stavo accontendandomi dell'argento, ma mi sono detta "no, devi vincere..."». Così Dorothea Wierer commenta a caldo il suo secondo oro ai Mondiali di biathlon di Anterselva. «Ero partita male, ma avevo tutto per fare bene - le sue prime parole a RaiSport - l'unica incognita era il vento. Ma ora è fatta!».

