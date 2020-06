© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ tutto. Il sogno prende definitivamente forma. Vale la classifica cristallizzata al momento dell’interruzione definitiva del campionato, ergo ilè ufficialmente in. Laha deliberato la promozione guadagnata, nei fatti, sul parquet.Ladel futsal può esultare e finalmente sorridere. Attesa finita, epilogo sperato e positivo. Dopo una stagione perfetta, capitane compagni coronano il loro ambizioso desiderio. Promozione meritata per il club allenato da, imbattuto nel girone B, con 61 punti, 116 reti, 40 gol subiti. Corposo il distacco di 10 punti sul, con il capocannoniere(36 marcature), che ha preceduto il biancazzurro(26). Divario confermato anche in fase realizzativa.Scalata poderosa. Il presidenteha rilevato il team gialloblù nel 2013, partendo dalla serie D, il primo scalino del calcio a 5. In 7 anni ha condotto la compagine campana in serie A1, dopo 4 promozioni e altrettante coppe (3 regionali, 1 nazionale di B). «L’agognata promozione si è materializzata. Sono felicissimo di questo traguardo. Mi presero per pazzo, quando, dopo una partita di C1 con la, compagine di, dissi che avrei portato il Real in serie A nell'arco di un triennio. E così è stato», rivendica orgoglioso il patron Massa, ebbro di felicità. «Colgo l’occasione per ringraziare tutti, chi ha fatto parte della nostra storia e chi ne fa e ne farà parte. Un grazie speciale al popolo gialloblù: ho visto i tifosi piangere dopo la vittoria con il Fuorigrotta. Ora godiamoci questo successo, voluto, sofferto e meritato. Ci rivediamo a settembre con più voglia e fame di vittoria. La serie A è finalmente nostra».Pienamente soddisfatto il tecnico napoletano. «Abbiamo dominato dalla prima all’ultima giornata senza perdere una partita. Momento chiave della stagione la vittoria al cardiopalmo con il, senza dimenticare l’incredibile rimonta acontro ile la gara perfetta con il. Dispiace solo non aver potuto festeggiare sul campo la promozione, dopo lo scontro diretto con i flegrei. Ripartiremo con crescente entusiasmo».«Promessa mantenuta». Libera, così, il suo entusiasmo il capitano(nelle foto di Francesco Sollo).Giungono le sincere congratulazioni del Futsal Fuorigrotta e del presidente. «Complimenti ad Antonio Massa e al Real San Giuseppe per lo storico traguardo raggiunto».Dalla serie A2 salgono anche(girone A) e(girone C).Campania felix e delle meraviglie. Al momento tre le compagini nel massimo campionato nazionale:e il. Nella speranza (non recondita) che possa arrivare un altro pass in favore di capitane soci con l'allargamento del raggruppamento. Sarebbe un riconoscimento per il(meriti sportivi), un primato e un motivo di vanto per tutto il movimento campano.