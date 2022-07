Elena Rybakina regina di Wimbledon la russa vince con il passaporto Kazako

Elena Rybakina ha vinto il torneo di Wimbledon 2022. La russa di passaporto kazako, ha battuto in finale ed in rimonta la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-2. Rybakina è la prima kazaka a imporsi a Wimbledon.

La 23enne kazaka, numero 23 del mondo e 17 del seeding, sconfigge in rimonta per 3-6, 6-2, 6-2 dopo un'ora e 50 minuti, la 27enne tunisina Ons Jabeur, numero 2 del ranking Wta e terza testa di serie, prima africana e prima giocatrice del mondo arabo in finale ai 'Championships'.