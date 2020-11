Goldoni Power. Pugno sinistro chiuso, ruggito da Panthera Leo. Duplice esultanza dell’attaccante del Napoli femminile. Alla notizia dell’esito negativo del tampone e in campo per aver trasformato il rigore contro le ragazze di Maurizio Ganz. Spiazzata Maria Korenciova, in completo giallo. Primo gol in maglia azzurra e prima marcatura in serie A. Un derby per l’ex interista che ha battuto anche il Coronavirus.

Sulla sua pagina Instragram la 24enne giocatrice emiliana ha espresso le sue considerazioni. «Sono fiera di questa squadra, perché solo noi sappiamo le difficoltà provate nell’ultimo periodo e non solo. Presentarsi con 0 allenamenti sulle gambe in 2 settimane, con tante compagne a casa causa Covid, contro una delle prime della classe, di tutto rispetto quale il Milan e portare a casa una prestazione così, mi fa guardare ognuna negli occhi e dire «brave, brave davvero».

In rimonta, la formazione di Giuseppe Marino ha dimezzato lo svantaggio ma non è riuscita nell’impresa finale, ovvero cogliere il pareggio, nonostante la superiorità numerica. «Si, brave ma... Perché fa male stare ancora in basso e quindi continueremo a dare qualcosa di più! Giorno dopo giorno! Partita dopo partita. Nonostante tutto. Come la promessa che ci siamo fatte. Forza Napoli femminile», carica l’atleta che indossa la numero 16.

Sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida salvezza contro San Marino. Solito orario delle 12.30 ma in campo domenica 15 novembre.

