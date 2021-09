Mondiali ciclismo 2021, trionfo di Elisa Balsamo nella gara femminile

Elisa Balsamo si laurea campionessa del mondo ai mondiali di ciclismo che sono in corso di svolgimento a Lovanio, in Belgio. La giovane azzurra, già campionessa del mondo Juniores nel 2016, ha trionfato al termine di un lavoro eccezionale da parte di tutta la nazionale azzurra guidata dal tecnico Dino Salvoldi. Ed è un trionfo che spezza l'egemonia olandese durata quattro anni consecutivi.

E' proprio la grande campionessa Marianne Vos, capace di vincere tutto in carriera sia su strada che nel fuoristrada, a piangere lacrime amare dopo il traguardo. L'olandese è stata di nuovo battuta da un'azzurra, come avvenuto già diverse volte in passato. A completare il podio è la polacca Niewiadoma, terza.

Elisa Balsamo ha così conquistato la terza maglia iridata per l'Italia ai mondiali in corso di svolgimento nelle Fiandre: ad imporsi prima di lei sono stati Filippo Ganna nella gara maschile a cronometro e Filippo Baroncini nella prova in linea Under 23. Un mondiale trionfale per gli azzurri che sperano di mettere la ciliegina sulla torta domani, quando si svolgerà la gara elite maschile.



Per la nazionale femminile è invece un ritorno al successo 9 anni dopo l'ultima maglia iridata conquistata nel 2011 da Giorgia Bronzini.