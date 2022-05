Cinque ex di turno. Da un lato Elisabetta Oliviero e Isotta Nocchi, dall’altro Rachele Baldi, Arianna Acuti (entrambe saranno assenti) e la statunitense Emily Jayne Garnier, che presenta la 21esima e penultima giornata di serie A. «Empoli-Napoli femminile sarà una partita speciale per me», dice alla vigilia la giocatrice di Littleton.

Toscane già salve, settime e a 23 punti in classifica. Capitan Paola Di Marino e compagne in piena lotta salvezza. Quella di domani pomeriggio (ore 14.30) al Centro Sportivo di Petroio si preannuncia un match determinante per il club presieduto da Lello Carlino. «Sarà bello rivedere tanti amici e riabbracciarli, anche perché Empoli è stata la mia prima casa italiana», spiega la calciatrice classe 1996.

Diretta TimVision. «Per il Napoli femminile si tratta di una sfida decisiva, perché da questa gara dipenderà quasi tutto», avverte il difensore a stelle e strisce. «Abbiamo lavorato con il giusto atteggiamento in queste due settimane e adesso il destino è nelle nostre mani, per cui dobbiamo dimostrare di valere questa salvezza», conclude fiduciosa Garnier.

La coppia Giulia Domenichetti e Roberto Castorina ha convocato 21 azzurre. Mancheranno la greca Despoina Chatzinikolaou e la bulgara Evdokija Popadinova. Aggregate al gruppo Marika Caputo, Mattea Gallo e Aurora Penna. Difesa della porta affidata alla spagnola Yolanda Aguirre, già protagonista nell’incontro con il Sassuolo. Obiettivo non distrarsi, vista la contemporaneità di Pomigliano-Fiorentina al Gobbato. Le pantere, impegnate nella corsa per non retrocedere, affronteranno il Napoli nella 22esima e ultima giornata a Cercola domenica 15 maggio.