Riscatto e reazione. La posta in palio è decisamente alta tra Empoli e Pomigliano. Si gioca allo stadio comunale Pietro Torrini a Sesto Fiorentino la 13esima giornata di serie A, la seconda del girone di ritorno. Entrambe reduci dalla sconfitta con Roma e Juventus, toscane e campane proveranno a rilanciarsi.

«Una partita importante, sicuramente da non perdere domani. Sarebbe un ulteriore viatico per la salvezza», spiega alla vigilia il direttore generale Biagio Seno. «Dobbiamo essere convinte e decise a portare via un risultato positivo». Tre le assenze per la compagine allenata da Domenico Panico: le due squalificate Gaia Apicella e Giusy Moraca, e la centrocampista Aivi Belinda Luik, impegnata con la Nazionale australiana. «Dobbiamo difendere e se possibile allungare il distacco in classifica», avverte Seno.

Le ragazze di Fabio Ulderici a quota 12 punti, pantere avanti di una lunghezza. «Sarebbe ideale far passare un’altra giornata imbattute, cercando di «accorciare» il campionato e avvicinarci maggiormente al nostro obiettivo stagionale. Vincere sarebbe un passo importante, vediamo se riesce il colpaccio», auspica fiducioso il dg granata.

Il mercato invernale si è chiuso con uno scambio con il Tavagnacco. All’ombra del Vesuvio è arrivata a titolo definitivo Melissa Toomey, difensore italo-irlandese, classe 2000. In Friuli Venezia Giulia è andata Ilaria Lombardi, esterno classe 2002. «Toomey elemento di prospettiva con esperienze pregresse in A. Ha indossato la maglia della Florentia, attenzionata lo scorso anno e nella sfida di Coppa Italia», ricorda Seno.

Si completa con quest’ultima operazione il reparto difensivo del Pomigliano. Domenica 5 settembre 2021 finì 2-2 al Gobbato. A Cecilia Prugna e Asia Bragonzi risposero Moraca e Danielle Cox al 97’. «Ho visto capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne concentrate, hanno lavorato bene durante la settimana. Speriamo di concludere con una grande prestazione», chiosa Seno. Sulla strada del Pomigliano c’è l’Empoli. Diretta TimVision (ore 14.30).