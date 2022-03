Endurance, il campano Calvanese terzo nella gara di Druento

Ottimo inizio di stagione per la Fise Campania dell’endurance. Il clima freddo intenso ha accolto la prima gara internazionale in Italia a Druento (Torino). Molti i binomi al via nelle quattro categorie di giornata e tra questi il campano Carmine Calvanese con Aj Lafi. Gara combattuta, che ha visto il cavaliere in seconda posizione per i primi due giri, ad una media di oltre 18 km/h. Ha concluso i 4 giri e i 126 km in terza posizione, regalando così alla Campania un altro podio importante.