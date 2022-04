Endurance Campania a Terzigno grande festa con 23 cavalieri

Organizzato lungo gli splendidi tracciati del Vesuvio, si è svolto a Terzigno (Napoli) il campionato Endurance Campania in tappa unica. Tanti i binomi preiscritti, anche da fuori regione, con numerosi atleti siciliani. Nelle 3 categorie di giornata si sono dati battaglia 23 binomi. Avvincente la gara che ha determinato i nuovi campioni di categoria. Nella Cen A 42 km medaglia d'oro per Michele Carpentieri su Elvis Ruella, medaglia d'argento per Claudio Corrado su Ziad Al Shaqab e medaglia di bronzo per il giovane Vincenzo Soviero su Sultano by Psyche che vince anche la Best Condition. Nella categoria Debuttanti 21 km campione regionale Vincenzo Costabile con Hayla Corbisiero, vicecampione Francesco Pio Alfano con Rosé vincitore dell'ambita Best Condition e medaglia di bronzo per Carmine Fezza con Cleophe. Premiazioni del sindaco di Terzigno Francesco Ranieri e dal presidente Fise Campania Vincenzo Montrone.