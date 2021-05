Endurance e salto ad ostacoli ottimi risultati dei campani

Continuano i successi degli atleti campani in tutte le discipline equestri e in tutta Italia. «Stiamo raccogliendo i frutti di anni di lavoro» afferma soddisfatto il presidente regionale Vincenzo Montrone. Domenica 16 maggio si sono disputate varie importanti competizioni con la Campania protagonista. Nella disciplina Reining nella Fiera di Cremona exploit senza precedenti del giovane Vittorio de Iulio che con il punteggio di 216,5 punti si posiziona al top di tutti e 4 i livelli nel Futurity no Pro tallonato da un altro campano, lo zio e istruttore Fabio de Iulio ad un solo punto di distanza. Ottima la prestazione di Mario Verzino nel Futurity 3 anni, Carmen Natale nel Futurity 4 anni entrambi qualificati per le finali del campionato italiano.

Nell’Endurance immersi nelle valli della Peligna e circondati da splendide montagne ormai vestite di colori estivi, 3 binomi campani hanno preso il via nella gara regionale di Vittorito (L'Aquila). Nella categoria Cen A 44 km, il giovane Ferdinando Franzese conquista una meritatissima medaglia d’argento con il suo Asabidere Zamaglia. Nella categoria Cen B, 84 km, alla partenza due binomi campani: Lucia Polise con Anunaki e Benito Amato con Nadir de Campeda. Dopo i primi giri, dietro il gruppo di testa, la prima deve arrendersi al cancello veterinario, ma Benito e il suo compagno proseguono la competizione e con uno splendido recupero chiudono al secondo gradino del podio, distaccati di solo 46 secondi dal primo conquistando l’ambitissima Best Condition.

Nel salto ostacoli 2 i Csi in programma in Italia che si sono chiusi con i rispettivi Gran Premi. Nel 2 stelle disputato a Le Lame Horses Sporting Club di Montefalco, dominio azzurro con tre cavalieri italiani ai primi tre posti. A vincere è stato il neocampione d’Italia, il primo aviere scelto Luca Marziani, in sella a Don’t Worry, ma la Campania si è distinta con uno strepitoso secondo posto, conquistato da Pasquale Datena, con Folkert (0/0; 37.76). terzo classificato Gianni Govoni con Hervesther (0/0; 37.99).

Concluso anche lo Csio giovanile e pony di Samorin: nella gara riservata ai Children solo due italiani erano ammessi al barrage del Gran Premio e la campana Yole Minopoli (ASD Tifatini, istruttore Mattia Turturiello) otteneva un decimo posto con Enzo - 0/4; 40.78.