Endurance ad Arezzo: la Campania ancora una volta protagonista

Weekend di gare internazionali di Endurance nelle strutture dell’Arezzo Equestrian Center che, oltre per le discipline olimpiche, è sempre più al centro della scena endurance mondiale con l’organizzazione del team Generali. Binomi accorsi da 5 differenti nazioni sia sulle categorie più lunghe (Cei 3* 160 km) che sulle più brevi. La Campania si è distinta con due prestigiosi podi: Giovanni Marigliano e Ziuppede De Zamaglia, dopo l’oro nel campionato italiano nella categoria Cei* e un’ottima gara, hanno conquistato il primo posto in largo vantaggio sul secondo classificato dopo una lunga volata nella Cei2* 120 km. Secondo gradino del podio invece nella Cei* 100 km per Francesco Balzano e Titus de Gion che continuano così egregiamente la loro fase di qualifiche per le gare di categoria superiore. Nella seconda giornata qualificati Carmine Calvanese e Serena nella categoria nazionale Cen B 81 km.