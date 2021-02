L’equitazione in Campania è in costante crescita, lo confermano i dati statistici comunicati dalla Fise che mostrano nel quadriennio 2017-2020 un cospicuo aumento del numero di tesserati e di circoli affiliati. Le soddisfazioni arrivano anche nel settore agonistico del S.O. con l’atleta Yole Minopoli tredicenne juniores tesserata con il C.I. I Tifatini ed allenata dall’istruttore Mattia Turturiello: nella computer list nazionale la giovanissima atleta ha conquistato il terzo posto mentre il senior Pasquale Datena con un curriculum di gare eccezionale occupa il 76° posto della computer list nazionale.



Datena, affiliato al circolo Testa Stable Riding Club nel 2020 ha disputato 16 concorsi e 94 categorie (Categorie C135/140) ottenendo 15 primi posti, 15 secondi posti e 17 terzi posti, vincendo oltre 30.000 euro e diventando così l’atleta ostacolista di punta della Campania.

Soddisfazioni vengono anche dal Reining, dove il giovane Vittorio De Iulio, tesserato presso il C.I. Torello Quarter Horses, già medaglia d’oro a squadra ai Mondiali del 2017 e medaglia d’argento agli Europei 2018, oltre ad essere detentore dei 3 titoli Italiani, si posiziona tra i primi 3 Young Riders nella computer list.

