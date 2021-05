Equitazione, premiazione 2019 presso la Ads Grifondoro

Lunedì 10 maggio si è svolta presso la Ads Grifondoro, nel pieno rispetto delle norme anti Covid19, la premiazione del comitato regionale di Equitazione anno 2019. Il presidente della Fise Campania Vincenzo Montrone ha sintetizzato le difficoltà incontrate nel periodo pandemico che grazie all’impegno di tutti sono state superate con un aumento di tesserati da record storici.

Alla manifestazione hanno partecipato diversi maestri di judo che, guidati dal maestro Gennaro Muscariello, hanno illustrato il progetto “Equitazione in sicurezza” che grazie al protocollo di intesa siglato tra il presidente regionale Filjkam Aldo Nasti e il presidente Fise Campania si prefigge di insegnare la didattica delle cadute (Ukemi) per evitare ai cavalieri di farsi male in caso di cadute da cavallo. Il progetto, che ha riscontrato grande interesse, verrà nuovamente illustrato martedì 18 maggio presso il circolo “Il Cavaliere Country Club” ad Agnano.