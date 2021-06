La napoletana Sansone campionessa italiana Pony

A Città della Pieve (Perugia), dove si stanno svolgendo i campionati italiani endurance pony, arrivano le prime soddisfazioni per la Campania. Alice Sansone nella categoria A, in sella a Caramello, ha conquistato il podio più alto e il titolo di campionessa italiana. Grande soddisfazione per il centro ippico Ranch Dallas di Torre del Greco, i suoi tecnici e il comitato Fise Campania.

A Gorla (Varese), intanto, si sono svolte le prime due giornate della Coppa delle Nazioni che hanno visto nella prima giornata il quinto posto di Yole Minopoli. Dodici le penalità del children Votino alla sua prima esperienza internazionale. Poi la Minopoli con un netto nella cat. 125 a tempo porta l'Italia e la Campania sul gradino più alto conquistando la medaglia d'oro con un bellissimo percorso.