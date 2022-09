Festa per 50 baby atleti campani alle Ponyadi di Arezzo

Weekend di gare nazionali ad Arezzo per i giovanissimi atleti della Fise Campania, che hanno partecipato al consueto appuntamento annuale delle Ponyadi. 50 bambini hanno potuto provare l'emozione di una piccola Olimpiade e galoppare su uno dei campi gara più belli d'Italia.

Giornate non solo di sport ma anche di amicizia, incontri e condivisione. Numerose le attività ricreative, che grazie ad una équipe di animatori ha intrattenuto e fatto divertire i numerosi partecipanti ai giochi del comitato organizzatore. 1300 i partecipanti alle gare in rappresentanza di 18 regioni. Un arcobaleno di colori all'Equestrian Center, rappresentato dalle sgargianti divise di ogni singola regione. Una grande festa che ha visto coinvolti numerosi genitori, attivamente partecipi anche nell'accudimento dei pony: famiglie che hanno fatto di questo sport uno stile di vita legato al mondo del cavallo.