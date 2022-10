Equitazione, tre giorni di gare per il campionato regionale a squadre

Si è conclusa la tre giorni di gare del campionato regionale a squadre presso il circolo “Cavaliere country club” ad Agnano. Grazie alla innovativa formula competitiva ideata dal vicepresidente del comitato regionale Fise Salvatore Zotti, ogni squadra poteva essere composta da atleti appartenenti a centri differenti. La possibilità di formare squadre miste ha creato uno spirito di unione e di sana competizione.

Si sono inoltre svolte le selezioni per comporre la squadra under 21 che rappresenterà la Campania tra un mese presso Fiera Verona Cavalli: scelti i 4 partecipanti che hanno affrontato senza errori un percorso notevolmente tecnico costruito da Bruno Riccio: Lucrezia Di Nardo (C. 130), Camilla Mansi (C. 130), Giovanni Votino (C.125), Armando Perillo (C. 125). Attesa per la decisione del commissario tecnico Paolo De Colle per la scelta del quinto elemento.

Applaudita la premiazione che ha visto sfilare tutte le rappresentative accompagnate dal proprio capo équipe. Soddisfatto della manifestazione, il presidente del comitato regionale Vincenzo Montrone ha annunciato che si ripetirà nel 2023.