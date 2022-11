Reining, campionati assoluti a Verona il campano De Iulio medaglia d'argento

A Verona hanno preso il via i campionati taliani Assoluti 2022. Due atleti campani in gara nelle categorie Non Professionisti, ben 76 i binomi impegnati. Fabio De Iulio non si è smentito neanche stavolta, salendo sul secondo gradino del podio conquistando la medaglia d’argento categoria Non Pro in sella a Gunnaroostya, con lo score di 217. Buona la prova di Achille Materiale su El Bonny Whiz, medaglia d’oro cat. Rookie 2021, classificato 11° nella cat. Limited Non pro.

Prossimo appuntamento giovedì 17 novembre.