Reining, Champion Europa a Lione trionfo De Iulio

Nello spettacolare impianto di Lione, durante l’Equita Horse Show, si è svolto il derby europeo di reining per cavalieri Open (professionisti) e Non Pro (non professionisti), gara riservata a cavalli dai 4 agli 8 anni. Fabio De Iulio, rappresentante della Campania in questa specialità dell'equitazione americana, già vincitore ad aprile del Futurity 2020, sullo stallone di 5 anni RS Cronos Jac ha conquistato il titolo di European Derby Champion Non Pro 2021, superando di 3 punti i tre ex aequo Sara Karasova, Dries Verschueren e Alex Kubli.