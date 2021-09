Monica Scotto di Carlo vince il bronzo ai campionati italiani Freestyle

Ottimo risultato per la squadra campana ai campionati italiani assoluti tecnici e freestyle che si sono svoltiì presso l'Horse Le Lame Sporting Club di Montefalco (Perugia). L'evento ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti dalle migliori scuole di dressage d'Italia e a rappresentare la Campania per la categoria Children c'era Monica Scotto di Carlo con il suo Ramazotti, allieva dell'istruttore Antonio Marchetti presso il Cavaliere Country Club di Agnano.

Monica Scotto di Carlo, napoletana, 12 anni, vive a Pozzuoli e frequenta la terza media. La sua passione per l'equitazione è nata 4 anni fa e lo scorso anno il suo sogno si è realizzato con l'acquisto di Ramazotti, un baio tedesco col quale quest'anno ha anche vinto la categoria Esordienti ai regionali.

I campionati assoluti per la categoria Children si sono articolati in tre giornate. La prima prova, facoltativa, è stata la Preliminary Competition Test Children in cui il binomio ha ottenuto un punteggio di 65,020 %. Nella seconda giornata Team Competition Test Children ha ottenuto il punteggio di 66,530% mentre nella Individual Competition Test Children della terza giornata il punteggio riportato è stato di 65,105%. I risultati hanno permesso a Monica Scotto di Carlo e al suo Ramazotti di ottenere il terzo posto nella classifica generale.

