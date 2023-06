Successo a Carditello per il Campionato Endurance

Nella domenica in cui si è festeggiata la Giornata Nazionale dello Sport a Carditello, nell'area antistante l'ingresso del Real Sito, si è svolto il campionato regionale di Endurance in tappa unica. Il protocollo d'intesa tra Fise e Real Sito Carditello è stato rispettato e la disciplina dell'Endurance ha unito queste due realtà. Oltre a solcare i prati dove i Borboni praticavano le loro attività di caccia i cavalieri si sono addentrati in un territorio martoriato da criminalità, incuria e sversamenti abusivi, portando per un giorno il bello della cultura e dello sport, ma soprattutto i cavalli, animali nobili e rispettosi.

Sono stati 22 i binomi che hanno preso parte alla manifestazione su un anello di 27 km decretando i campioni regionali delle tre categorie, in Cen B Michele Carillo con Borello di Barbagia, in Ceb A Michele De Mattia con Albino e in Deb Danilo De Angelis con Lyberta.

Nel campo piccolo antistante la Reggia insieme alle tante manifestazioni, degustazioni e rievocazioni si è tenuto anche il “battesimo della sella” per i bambini, sempre a cura del Cr Fise Campania con la collaborazione dell'istruttore Maria Canzano (centro ippico I Tifatatini) e i pony del Ce Cavalieri di San Giorgio.

Si è concretizzato in una magnifica giornata il progetto del presidente del Cr Fise Campania Vincenzo Montrone e del presidente della Fondazione Real Sito Maurizio Maddaloni.

E adesso circola un'ipotesi di organizzare gare nazionali.

Prezioso il contributo dell'ingegnere Carmine Basco e degli istruttori Valerio Desiderio e Danilo De Angelis