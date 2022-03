Endurance, a Scisciano e Corato positivi risultati della Campania

Positivi risultati per la Campania nell'endurance per il terzo weekend di fila. Impegni su più fronti per gli atleti delle lunghe distanze: prima tappa di campionato regionale pony a Scisciano (Napoli) e tre canoniche categorie oltre i confini regionali a Corato (Bari).

Per la categoria Pony, 20 piccoli binomi in gara: Elite: Silvana Tortora, Stefano Capasso e Giusy Toppi; categoria B: Alice Sansone, Dorotea Giannini; categoria A Mariasole Iannaccone, Vittoria Vitiello e Margherita Aurilia, tutti vincitori nella categoria Avviamento.

Successi importanti per la Fise Campania anche a Corato. Sei i binomi presenti a questo appuntamento. Medaglia d’oro alla sua prima gara per Felice De Luca in categoria Debuttanti non agonisti. Poker campano nella Cen A che al quarto posto vede Armando Benenato, al terzo Pasquale Ementato, al secondo Michele Carillo e al primo Giovanni Marigliano. Medaglia d’oro anche nella lunga di giornata, Cen B, di Antonio Franzese.