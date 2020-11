Si è svolto a Carovigno, in provincia di Brindisi, il campionato italiano Endurance di equitazione. Due campani sullo start: Claudio Corrado con Iadi del Levriero e Lorenzo Piccolo con Saroual de l’Aigoual. Partiti dalla provincia di Salerno per completare i fatidici 160 km della categoria CEI***. Terreno argilloso che lascia scampo a pochi e che vede, nonostante una sferratura di Corrado, gli atleti campani arrivare bene al primo giro di 40 km, con medie importanti e rientri veloci. Alla fine del secondo giro, completati metà dei km totali previsti, Corrado purtroppo deve arrendersi ad una momentanea zoppia, complice la sferratura al giro precedente. Continua, dunque, solo Piccolo che mantiene inizialmente posizioni lontane dal gruppo di testa, ma comunque un’ottima media e dei rientri velocissimi che confermano l’ottima forma fisica del suo compagno di gara e gli consentono, al giro finale, di conquistare il 4° posto ad una notevole media totale di 18,853 km/h. Il risultanto consentirà di prendere parte ai Mondiali di Endurance che si svolgeranno nel maggio 2021 in Toscana.

Nella categoria più breve Cei* 100 km, podio sfiorato e gara sfortunata per una caduta all’arrivo, di Carmen Coccurullo con Paliusz.

Ultimo aggiornamento: 17:20

