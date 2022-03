Campania, altro podio nei tornei Endurance

Altro week-end, altra gara, altro podio dalla Campania dell’endurance. All'appuntamento a Castel Romano erano di scena 3 categorie regionali. Nella debuttanti da 21,1 km buona prestazione di un nuovo binomio campano: settima posizione èer Vincenzo Costabile con Hayla Corbisiero, invece sfortunata prima uscita dell’anno per Arianna Russo e Magic Faruck Terzo in CEN A. Gradino più alto del podio nella categoria CEN B 85,5 km per Fortunato Balzano e Sahar by Araia.