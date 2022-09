Equitazione a tutte le età il cavallo per i benefici fisici

Il comitato regionale Fise della Campania, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e dell'ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo)., presenta mercoledì 21 presso il palazzo della Provincia di Napoli (Sala Cirillo) alle ore 16 il progetto “Equitazione a tutte le età”, allo scopo di avvicinare il pubblico alla natura e al cavallo per sfruttare i benefici motori e di stress psicologico. Un minicorso di 5 lezioni per over 40 (fino agli over 80). A seguito di una valutazione attitudinale i primi tre di ogni fascia di età (40/50; 51/60; 61/70; 71/80; over 80) avranno in premio un corso di 7 lezioni per un figlio o nipote. Iscrizioni aperte fino al 10 e inizio attività il 15 ottobre.

L'iniziativa rientra nei progetti “contro il sistema della camorra”. Nella stessa giornata saranno presentati il neo dipartimento storico culturale della Fise Campania, che darà luogo nei prossimi mesi a numerose iniziative, e il primo raduno equestre “Lady” che si svolgerà il 1° a Terzigno (Napoli): una giornata contro la violenza sulle donne con trekking a cavallo, aperitivo e convegno pomeridiano al museo Matt di Terzigno.