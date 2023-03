Lucrezia di Nardo vince il Memorial Raffaele Spera

Si è concluso il quarto Memorial Raffaele Spera organizzato dalla Fise Campania. Il gran premio C140 è stato vinto da Lucrezia di Nardo, seconda Vittoria Torraca e terzo Mattia Turturiello, quarto e quinto Michele De Angelis e Francesco Salzano.

Commosso il pubblico per le parole del figlio Gustavo che ha ricordato il padre e l’amore per il suo centro e per i cavalli. La moglie Vittoria ha premiato i vincitori del gran premio insieme al vice presidente del Comitato regionale Salvatore Zotti, tra gli applausi del pubblico e degli amici di Raffaele.