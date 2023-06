E' un momento felice per l'equitazione campana, come sottolinea il presidente regionale della Fise Vincenzo Montrone: «Il reining campano ha avuto alti e bassi, l'impegno più difficile è stato quello di fare scelte tecniche giuste e ricompattare l'ambiente sportivo».

La Campania può vantarsi di avere ben due atleti, Vittorio e Fabio De Iulio, nella squadra che rappresenterà l'Italia ai Mondiali che si svolgeranno a Givrins in Svizzera il 6 luglio (go preliminare che vale anche a squadre) e l’8 luglio per le finali individuali.





Fabio De Iulio si racconta così: «Dedico il tempo che ho montando due, tre cavalli al giorno. Lo stretto necessario per fare le gare. In altri periodi ho la fortuna che Vittorio, mio nipote, mi aiuta coi cavalli e li allena. La convocazione in Nazionale è una immensa soddisfazione. Tra l’altro sono stato anche nominato capitano della squadra».

Felice Vittorio: «Una emozione indescrivibile.

Cercherò di difendere i nostri colori al massimo».

