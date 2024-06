Equitazione, campionato italiano Reining: ottime prove per i campioni

L’associazione Reining Emilia Romagna, detentrice del titolo 2023, ha ospitato presso il centro ippico Guidetti di Spilamberto (Modena) il campionato italiano a squadre di Reining. Nove le rappresentative che si sono contese il titolo: Piemonte, Lombardia, Veneto-Friuli, Emilia Romagna 1, Emilia Romagna 2, Toscana, Lazio, Abruzzo e Campania.

Il Team Campania - formato da Valentina De Iulio, Achille Materiale, Maria Raffaella Montano, Marcello Tedesco e Luca Dossetto sotto la guida del coach Vittorio De Iulio - era stato costretto a fare a meno di 2 binomi, presentandosi con solo 5 e quindi potendo scartare un solo punteggio.

Nella categoria Rookie 1 Valentina De Iulio su J Jac Olena conquistava l’argento individuale. A seguire Achille Materiale su El Bonny Whiz nella Rookie 2 si classificava quarto, così come Maria Raffaella Montano su RS You Tube Jac nella Youth 14-18. Nel pomeriggio chiudevano la giornata le categorie Open riservate ai cavalieri professionisti. Nella Limited Open Marcello Tedesco su Thislightisaspooksam con lo score di 143 conquistava la seconda medaglia d’argento nell’individuale. Ultimo ad entrare per la Campania Luca Dossetto su The Chosen Gun nell’Intermediate Open, anche lui terminava la sua prova con l’ottimo score di 143 e la 5 posizione.

Al composite la Campania, la squadra con meno componenti ma che hanno dato anima e cuore in gara, con punti 24,5 finiva subito sotto il podio a solo 1 punto dal Lazio terzo classificato, dietro Piemonte e Lombardia.