Arezzo i campionati italiani di equitazione. Brillante affermazione di Chiara Saporito in sella al suo Hipp Hopp che dopo tre giorni terminati con zero penalità vince il "trofeo italiano junior brevetto" classificandosi prima su 150 concorrenti. Continuano le soddisfazioni per il club le Caselle e per l'istruttrice Simona Coppola. © RIPRODUZIONE RISERVATA