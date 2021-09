Successo per il Trofeo Caracciolo nel centro ippico Torello

Circa 50 cavalieri provenienti da otto regioni a Mellizzano, paese del Beneventano, per il Trofeo Duca Caracciolo di endurance. Nel centro ippico Torello, ospiti del duca Vincenzo Caracciolo, si sono svolte la tappa del campionato regionale campano e la tappa nazionale dedicata ai giovani cavalli nati in Italia e quindi dedicata all’allevamento italiano, unica in tutto il Sud, patrocinata dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, con l’ausilio e il patrocinio dell’Associazione nazionale italiana cavallo arabo (Anica).

Inizio con le due gare più lunghe, le 90Km e tre anelli di 30Km che si snodano nello splendido paesaggio della Valle del Cadore: l’arrivo dell’ultimo concorrente circa 11 ore dopo il via. Federica Lucca la vincitrice della gara breve di un solo anello regionale. Ha vinto la gara sui due anelli regionale Benito Amato, quella lunga sui tre anelli Ignazio Vulcano su Dzabir ad una media superiore ai 15Km/h.

Nella gara patrocinata dal Ministero e dall’Anica successi di Giuseppe Menna (gara breve), Giuseppe Ducci (due anelli) e Jacopo Di Matteo (tre anelli).