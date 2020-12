Capolinea. Scende dal treno in corsa per la salvezza Giuseppe Marino. «E’ stato un onore e motivo di orgoglio rappresentare questi colori e questa maglia», spiega, a questo punto, l’ex tecnico del Napoli femminile, sollevato dall’incarico dopo la sconfitta casalinga maturata con l’Hellas Verona (1-2). Epilogo amaro consumato all’ombra del Vesuvio. Ha inciso l’ultimo posto in classifica e prestazioni non incoraggianti. «Ringrazio tutte le calciatrici e la società per questi anni vissuti insieme, coronati da due promozioni e tante soddisfazioni», scrive su Facebook. «Mi auguro che il nuovo allenatore riesca a raggiungere i risultati , regalando nuove soddisfazioni alla società e alla città», dichiara Marino.

Legato da profonda stima ed amicizia al non più mister azzurro, il presidente Lello Carlino ha comunicato «la decisione dell’esonero con profondo rammarico, dettata dai risultati poco soddisfacenti, conseguiti dalla squadra nelle prime dieci gare di campionato».

Al termine della gara con le scaligere Marino aveva esternato il suo dispiacere. «Prestazione sottotono condizionata dalla paura». Non sono mancate «assenze e infortuni, sfortuna e demerito». Strategia sempre variabile, in base alle notizie provenienti dall’infermeria. «Paola Di Marino out da due mesi, poi Federica Di Criscio e Mariah Cameron». Il quadro si completa con «troppe aspettative caricate sulle ragazze, alle quali è mancato il carattere e la voglia di aggredire le avversarie».

Si chiude così il 2020 calcistico in versione femminile. «Non ci sono alibi, non ci sono scuse: abbiamo perso senza fornire una buona prestazione», conclude Marino. A stretto giro verrà annunciato il suo successore.

