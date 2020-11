«Rosario Mazzitelli è stato per me e per tutti i pallanuotisti della Canottieri Napoli più di un semplice addetto stampa, era un amico. Amavamo stare in sua compagnia tanto quanto lui amava stare con noi. Abbiamo condiviso tante battaglie e tanti momenti gioiosi e Rosario si è sempre distinto per la sua professionalità, per la sua enorme passione e per il suo essere sincero e divertente. È sempre stato un vero uomo di sport. Non dimenticherò mai i momenti passati insieme, così come la sua voce inconfondibile ad ogni partita casalinga». Umberto Esposito, difensore classe 1995, ricorda così il compianto Rosario Mazzitelli.

L’ex capitano giallorosso, oro alle Universiadi 2019, transitato alla Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, si dichiara pronto ad iniziare una nuova avventura. Campionato di serie A1 senza pubblico. «Ci stiamo allenando alla piscina Simone Vitale in attesa del 21 novembre, sperando si giochi», auspica fiducioso Esposito.

Debutto in Liguria contro il Quinto Genova (ore 15). Una settimana dopo super sfida con i campioni d’Italia del Recco, ultimo confronto del 2020. Poi nuovamente in vasca sabato 16 gennaio 2021 contro i biancorossi e il 30 return match contro l’ex compagno, Collare d’oro e concittadino Alessandro Velotto. E’ la nuova formula voluta dalla Fin per scongiurare il dilagare del Covid-19.

