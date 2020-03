L’Italsciabola femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ad Atene il quartetto azzurro, composto dalla salernitana Rossella Gregorio (Carabinieri), dalla livornese Irene Vecchi (Fiamme Gialle), insieme alla foggiana Martina Criscio (Esercito) e la friulana Michela Battiston (Aeronautica Militare), mette al collo la medaglia d’argento in Coppa del Mondo e conquista l'aritmetica certezza di essere tra le prime otto squadre protagoniste della rassegna nipponica a cinque cerchi.



Le sciabolatrici del ct Giovanni Sirovich hanno ottenuto sulle pedane elleniche un preziosissimo secondo posto, staccando il definitivo pass olimpico nella penultima gara di Coppa del Mondo.



A rappresentare nel migliore dei modi la Campania la schermitrice salernitana classe 1990, già campionessa del mondo a squadre a Lipsia nel 2017, Collare d’oro al merito sportivo e quarta alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.



Dopo l'esordio contro la Romania (45-35), l’Italsciabola (nella foto di Augusto Bizzi) ha dapprima superato la Spagna ai quarti (45-39), poi ha battuto la Polonia in semifinale (45-31). In finale ha prevalso la Russia (45-35). © RIPRODUZIONE RISERVATA