Festeggia in anticipo e al meglio il suo compleanno, in calendario il 16 dicembre. Agli Assoluti di Riccione la stella di Apollosa porta sul gradino più alto del podio i colori della Canottieri Napoli e delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato. Stefania Pirozzi mette in bacheca il 30esimo titolo italiano e bissa il successo maturato agli invernali del 2016.



La bionda nuotatrice classe 1993 ferma il crono su 4'10"09, secondo personal best della carriera. «Questa stagione non consente errori. I 400 stile mi divertono ed è un buon crono di partenza», spiega soddisfatta la giallorossa Pirozzi.



Chiudono al quinto posto Ginevra Taddeucci nella gara dei 1500 stile libero e ottavo l’atleta delle Fiamme Oro, Andrea Manzi, nei 400 sl (3’55”6). © RIPRODUZIONE RISERVATA