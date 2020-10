«Pane e libertà». La memoria storica corre subito alla rivolta del 1956. E proprio a Poznan, in Polonia occidentale, prova a ripartire l’Italremo con i canottieri napoletani impegnati agli Europei Assoluti. Lago Malta teatro della rassegna continentale, la prima competizione internazionale post lockdown.



Nel due senza senior Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, entrambi delle Fiamme Gialle. Nel quattro senza gli atleti delle Fiamme Oro, Marco Di Costanzo (alle prese con la labirintite) e Matteo Castaldo, nipote del compianto Carlo Rolandi, insieme a Giovanni Abagnale (Marina Militare) e il ravennate Bruno Rosetti.



In gara, nell’otto senior, i tre portacolori del Circolo Savoia, Salvatore Monfrecola, Aniello Sabbatino, Alfonso Scalzone, nell’armo composto da Matteo Della Valle, Emanuele Gaetani Liseo, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina, timonati da Enrico D’Aniello.



Antonio Vicino (Marina Militare), fratello di Giuseppe, bronzo olimpico a Rio 2016 e Collare d’oro al merito sportivo, insieme a Catello Amarante, Patrick Rocek, Gabriel Soares nel quattro di coppia pesi leggeri.



Nel pararowing la stella biancoblu Alessandro Brancato (Circolo Savoia), pronto a farsi valere insieme a Cristina Scazzosi, Lorenzo Bernard, Greta Elizabeth Muti, timonati da Lorena Fuina (quattro con - categoria PR3 Mix).



L’Italia si presenta con una flotta di 21 barche, la nazione con il maggior numero di imbarcazioni per la kermesse che si svolgerà da venerdì 9 ottobre fino a domenica 11, precedendo le 19 della Germania e le 17 dell’Olanda. Partecipano complessivamente oltre 570 atleti in rappresentanza di 31 nazioni. Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha convocato ben 62 atleti tra uomini e donne: 39 senior, 14 pesi leggeri e 9 pararowing. Preparazione post-quarantena effettuata a Sabaudia.



